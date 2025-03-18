Заместительницам министра ЖКХ Воронежской области продлили домашний арест

Центральный райсуд Воронежа продлил на два месяца домашний арест заместителям министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Елене Евсюковой и Наталии Толчеевой, обвиняемым в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ» в суде, мера пресечения будет действовать до 22 мая.

Чиновниц задержали в конце января. В основу уголовного дела против них лег государственный контракт на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымской компанией ООО «Альфа». Фирма выиграла электронный аукцион, предложив выполнить работу за 9,4 млн руб., тогда как начальная цена составляла 15 млн руб. Обязательства были выполнены в срок и приняты заказчиком.

Как считают в региональном УМВД, еще до заключения контракта чиновницы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. На их основе власти установили заниженные нормативы и размер платы за утилизацию. В прошлом году Воронежский областной суд по иску регионального оператора ООО «Вега» признал нормативы недействующими. Это, по мнению полиции, причинило нынешнему министерству ЖКХ ущерб в размере стоимости контракта.

Елена Евсюкова и Наталия Толчеева не признают вину. После задержания полиция ходатайствовала об их заключении под стражу, однако суд этого делать не стал.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев