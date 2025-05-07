«Россети» устранили все нарушения в основной сети Подмосковья после непогоды

Энергетики «Россетей» полностью восстановили работу основной сети 6–110 кВ Подмосковья, поврежденной из-за циклона. Также в полном объеме завершены ремонтные работы на высоковольтной сети 6–10 кВ в Дмитровском городском округе.

«Россети» выполняют индивидуальные заявки по сети 0,4 кВ, подключая к электричеству жилые дома. Проводятся ремонтные работы на абонентских участках электросетей СНТ, ДНТ и коттеджных поселков, которые используют внутреннее сетевое хозяйство самостоятельно.

«По сетям 0,4 кВ напряжение подается либо по основной схеме, либо по резервной. Передвижные электростанции позволяют подавать электричество в дома жителей до завершения основных работ на электросетях»,— уточняется на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Подмосковье погружалось в праздничную тьму».