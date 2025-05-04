Подмосковье погружалось в праздничную тьму

Непогода со снегом и ветром в майские праздники привела к самым масштабным за последние десятилетия отключениям электричества в Подмосковье. Из-за обрыва линий электропередачи и поваленных на них ветром деревьев без света остались 760 населенных пунктов, а 4,4 тыс. подстанций были обесточены. Аналогичные проблемы наблюдались во Владимирской области. Больше всего, по оценке подмосковных властей, пострадали окрестности подмосковных Талдома, Дмитрова и Сергиева Посада, где блэкаут продолжался несколько дней. Основные его последствия уже удалось устранить, хотя часть населенных пунктов вечером 4 мая все еще оставались без света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Москва во время снегопада 2 мая

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Москва во время снегопада 2 мая

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аномальная для майских праздников погода пришла в Подмосковье вечером 1 мая. Выпавший мокрый снег с дождем налип на деревья, которые стали падать под порывами ветра (его скорость достигала 15 м/c). Утром 2 мая жители стали делиться в соцсетях снимками упавших на трассы и линии ЛЭП заснеженных деревьев, а целые районы Подмосковья оказались обесточены.

В холдинге «Россети» (обеспечивает электроснабжение в 82 регионах РФ) сразу оценили блэкаут в области как «крупнейший за несколько десятилетий», пояснив, что к нему привел мощный циклон с «рекордным» снегопадом и шквалистыми ветром.

По данным ТАСС, из-за непогоды было зафиксировано падение более 1,5 тыс. деревьев в 14 районах Подмосковья, а 348 населенных пунктов региона оказались обесточены. В «Россетях» 4 мая приводили оценку, что электроснабжение пришлось восстанавливать в 760 населенных пунктах области. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в регионе оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло более 26 тыс. жителей. Больше всего, по его словам, пострадал северо-запад Подмосковья, в частности окрестности Талдома, Дмитрова и Сергиева Посада. Позже господин Воробьев говорил, что последствия циклона «энергетики назвали самыми тяжелыми за последние 15 лет». В «Россетях» поясняли, что к масштабному блэкауту привело сочетание нескольких факторов: распустившаяся листва на деревьях, большое количество мокрого снега и заморозки, что вкупе вызвало массовое падение деревьев. «Мы столкнулись с необходимостью не просто устранять обрывы линий электропередачи и ставить новые опоры, а одновременно строить новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях. В том числе на болотах и в лесах»,— добавляли в холдинге.

Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор сообщал, что в устранении последствий аварий задействовано 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники. По словам гендиректора «Россетей» Андрея Рюмина, в область дополнительно направили 185 энергетиков из соседних регионов. К утру 3 мая энергетики восстановили работу 2,5 тыс. объектов, в том числе 2,3 тыс. подстанций и 183 линий электропередачи, сообщали в «Россетях». Работы продолжались весь день, но еще днем 3 мая, по данным ТАСС, оставались обесточенными 7 тыс. жителей региона. В частности, господин Пятигор заверял, что свет в Клину, Солнечногорске и Талдоме включат в ночь с 3 на 4 мая. 4 мая в «Россетях» сообщили, что восстановили электроснабжение «большей части пострадавших от стихии потребителей» в 760 населенных пунктах, но работа в «труднопроходимых болотистых местах и лесных массивах» продолжается, и для этого пришлось задействовать болотоходы. К примеру, в подмосковном округе Истра без света вечером 4 мая еще оставалось 25 населенных пунктов, сообщала глава муниципального округа Татьяна Витушева.

В Минэнерго РФ рассказали, что циклон также стал причиной нарушения электроснабжения в некоторых районах Владимирской области, но там восстановительные работы, по данным ведомства, были завершены еще 3 мая.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указывает, что основной причиной отключения электроэнергии стали обрывы проводов воздушных линий электропередачи из-за падения деревьев целиком.

«К этому привела снеговая нагрузка, что и спровоцировало масштабные отключения, несмотря на незначительное ухудшение погоды»,— отмечает эксперт. Ширина охранных зон вдоль ЛЭП, по его мнению, могла не учитывать высоту близстоящих деревьев.

В данном случае, по его словам, электроснабжение прервалось у бытовых потребителей, которые подключены по третьей категории надежности, что не предполагает наличие резервного питания. Довольно странно, что подобное явление случилось на сетях ПАО «Россети Московский регион», считает аналитик: прошедший снегопад заранее прогнозировался синоптиками, а силу наступившего циклона нельзя назвать экстраординарной.

Александр Воронов, Анна Тыбинь