В Госдуме хотят активизировать проверки газового оборудования в жилых домах

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах и ужесточить ответственность за нарушения. Их допускают из-за халатности или стремления сэкономить, считает он.

По закону за нарушение требований эксплуатации и подключения газового оборудования грозит административный штраф для граждан до 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 5 тыс., для юрлиц — до 100 тыс. руб. Однако парламентарий убежден, что этого недостаточно.

«Приоритет —- это безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить»,— сказал «РИА Новости» господин Якубовский.

В России с начала года произошло несколько взрывов газа в жилых домах. 25 марта взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале, пострадали четыре человека. В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), арестован мастер-ремонтник. 4 мая произошел взрыв в доме на ул. Генерала Тюленева в Москве, погибли три человека. Предварительной причиной назвали утечку газа.