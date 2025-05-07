В Курганской области запретили весенне-летнюю охоту

На территории Курганской области ввели запрет на весенне-летнюю охоту с 15 мая по 13 июня. Ограничения установлены в рамках особого противопожарного режима, сообщает пресс-служа правительства региона.

Запрет на добычу птиц и зверей вводится на территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», особый противопожарный режим ввели в Курганской области 11 апреля. С 12 апреля в регионе запрещено посещение лесов. За нарушение запрета гражданам грозит штраф до 50 тыс. руб., должностным лицам — до 90 тыс., юридическим — до 1 млн руб.