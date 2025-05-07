Брянский губернатор Богомаз: уничтожено 140 воздушных целей, в том числе ракета

Киевский режим в нарушение временного перемирия совершил массированную атаку на Брянскую область. В ночь с 6 на 7 мая над регионом было сбито более 140 воздушных целей, включая одну крылатую ракету. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО Министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск". Благодаря профессионализму наших доблестных защитников все атаки отражены, все цели уничтожены»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале.

По словам губернатора региона, защитные силы продолжают обеспечивать безопасность Брянской области в условиях напряженной обстановки. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается.

По решению президента России Владимира Путина в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 0:00 часов 7 мая до 0:00 часов 11 мая объявлены временное перемирие и остановка боевых действий. Он добавил, что войска России дадут «адекватный и эффективный ответ», если перемирие будет нарушено. Владимир Зеленский отклонил инициативу и предложил установить 30-дневное перемирие по модели, которую ранее предложили США.