Лавров: прекращения огня недостаточно для решения украинского кризиса

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал пути разрешения конфликта на Украине. По его словам, чтобы достичь мира, требуется искоренить первопричины кризиса. Прекращением огня или остановкой боевых действий на линии соприкосновения это обеспечить не получится, убежден министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нужно прежде всего устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянса»,— подчеркнул господин Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

Необходимо добиться соблюдения прав человека на подконтрольных Украине территориях, добавил министр. Руководство Киева, по словам Сергея Лаврова, «после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией и Русским миром — русского языка, культуры, традиций, канонического православия, русскоязычных СМИ».

Накануне, 6 мая, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о желании Украины прекратить боевые действия вдоль текущей линии фронта. Он уточнил, что Киев предлагает создать 30-километровую демилитаризованную зону. В конце апреля президент России Владимир Путин подтвердил, что готов провести переговоры с украинской стороной без предварительных условий.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Крым — ваш».