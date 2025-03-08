В Ярославской области отразили атаку БПЛА

В Ярославской области отразили атаку украинского беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев. Инцидент произошел при подлете к областному центру, разрушений и пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112»,— написал губернатор.

Он дополнил, что над обеспечением безопасности в регионе работают подразделения Министерства обороны и силовых ведомств. Как сообщил Telegram-канал Минобороны России, в течение прошедшей ночи «дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 26 БПЛА - над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Брянской области и по одному БПЛА – над территориями Ленинградской и Ярославской областей».

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, с 5:35 до 7:18 8 марта в ярославском аэропорту «Туношна» действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что атаки БПЛА на регион начались в 2024 году, разрушений и пострадавших не было. Указом губернатора были введены выплаты пострадавшим при налетах.

Алла Чижова