В Ярославской области ограничена работа интернета в связи с угрозой БПЛА

В Ярославской области наблюдаются перебои в работе мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Об этом сообщает издание «76.ru» со ссылкой на министерство региональной безопасности.

«В регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА»,— приводится комментарий министерства.

Ярославцы сообщают, что мобильный интернет не работает, в части магазинах принимают только наличную оплату.

Как сообщает «Ъ», сегодня вблизи Москвы были сбиты беспилотники. Вечером 6 мая Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля. Ярославский аэропорт остановил свою работу второй раз за сутки.

Алла Чижова