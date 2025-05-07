В Тюмени запретят торговлю алкоголем на 9 мая

На День Победы, 9 мая, в Тюмени запретят розничную продажу алкоголя. Ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Там также отметили, что запрет не распространяется на организации, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, если ими торгуют заведения общественного питания.

Напомним, в прошлом году запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области вводили на День народного единства, который прошел 4 ноября.

Ирина Пичурина