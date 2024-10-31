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В Тюменской области в праздничный день ограничат продажу алкоголя

В День народного единства, который состоится 4 ноября, в Тюменской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, следует из постановления регионального правительства

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Запрет будет действовать с 8:00 до 21:00, он не коснется ресторанов, кафе и других заведений общественного питания, а также магазинов беспошлинной торговли.

Напомним, в Тюменской области за год подорожали почти все виды алкоголя. Сильнее всего к сентябрю выросла цена водки — она увеличилась на 24%, составив 407 руб. за 0,7 напитка.

Ирина Пичурина

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