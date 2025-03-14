Путин пригласил президента Венесуэлы в Москву на 9 Мая

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент заявил, что Россия и Венесуэла вместе выступают против любых проявлений неонацизма и неоколониализма.

«Помним, что в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции. Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что собирается посетить празднование Дня Победы в Москве. Сегодня, 14 марта, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В декабре министр обороны Андрей Белоусов говорил, что Россия на 9 Мая ждет лидеров государств—членов ОДКБ в Москве. После Владимир Путин пригласил войска всех стран СНГ поучаствовать в параде. Россия также пригласила принять участие в параде Победы войска КНДР.