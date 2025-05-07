Samaa: пакистанские ПВО сбили два индийских Rafale

Пакистанский телеканал Samaa сообщил, что армия страны сбила два индийских истребителя Rafale в районе Бахавалпура. По данным источников телеканала, один из самолетов был уничтожен после нарушения воздушного пространства Пакистана.

Телеканал опубликовал фотографию, предположительно сбитого самолета, но Минобороны Пакистана инцидент пока не комментировало. Источник Samaa сообщил, что спасатели осмотрели обломки истребителя. Был ли обнаружен экипаж, пока неизвестно.

Армия Индии вечером 6 мая начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. В Минобороны Пакистана сообщили о трех погибших и 12 пострадавших.

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