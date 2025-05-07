МО Индии: в ходе операции «Синдур» военные объекты Пакистана не атаковались

Минобороны Индии заявило, что в рамках операции «Синдур» вооруженные силы не атаковали военные объекты Пакистана. Удары наносились только «по террористическим целям» на территории Пакистана, сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что действия Индии были «целенаправленными и взвешенными, без эскалации ситуации». «Ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации»,— заявили в ведомстве.

Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур» вечером 6 мая, в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по 9 объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. По словам ведомства, «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».

Ранее в Минобороны Пакистана заявили о ракетных ударах Индии вокруг города Музаффарабад. Представитель ведомства Ахмед Шариф Чаудхри добавил, что страна «даст еще более сильный ответ».

О военном конфликте Индии и Пакистана — в онлайн-трансляции «Ъ».