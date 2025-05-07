МО Индии: в ходе операции «Синдур» военные объекты Пакистана не атаковались
Минобороны Индии заявило, что в рамках операции «Синдур» вооруженные силы не атаковали военные объекты Пакистана. Удары наносились только «по террористическим целям» на территории Пакистана, сообщили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что действия Индии были «целенаправленными и взвешенными, без эскалации ситуации». «Ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации»,— заявили в ведомстве.
Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур» вечером 6 мая, в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по 9 объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. По словам ведомства, «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».
Ранее в Минобороны Пакистана заявили о ракетных ударах Индии вокруг города Музаффарабад. Представитель ведомства Ахмед Шариф Чаудхри добавил, что страна «даст еще более сильный ответ».
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