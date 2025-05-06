«Трактор» впервые за 12 лет вышел в финал Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» со счетом 4:3 обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинала play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершил серию до четырех побед — 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Трактора» — нападающий Никита Коростелев и защитник Григорий Дронов

Фото: Хоккейный клуб «Трактор» Игроки «Трактора» — нападающий Никита Коростелев и защитник Григорий Дронов

Фото: Хоккейный клуб «Трактор»

В составе «Трактора» голы забили Василий Глотов (25-я минута), Никита Коростелев (34), дублем отметился Максим Шабанов (30 и 59). У «Динамо» авторами заброшенных шайб стали Максим Джиошвили (14), Бреннан Менелл (41) и Артем Швец-Роговой (56). В середине второго периода голкипер москвичей Владислав Подъяпольский из-за повреждения был заменен на Максима Моторыгина.

«Трактор» во второй раз в истории и впервые за 12 лет вышел в финал Кубка Гагарина. В 2013 году в решающей серии play-off он уступил московскому «Динамо» — 2:4.

В прошлом сезоне «Трактор» со счетом 4:0 в серии обыграл московское «Динамо» в четвертьфинале play-off, однако в следующей стадии «всухую» уступил ярославскому «Локомотиву».

За Кубок Гагарина «Трактор» поборется с победителем регулярного чемпионата КХЛ «Локомотивом». Финал стартует 13 мая в Ярославле.

Ни один из финалистов ранее не выигрывал Кубок Гагарина. Таким образом, у трофея будет новый обладатель. «Трактор» никогда не становился победителем главной российской лиги. «Локомотив» выигрывал чемпионат России в 2002 и 2003 году, в 1997 году ярославский клуб брал золото первенства страны под прежним названием — «Торпедо».

Таисия Орлова