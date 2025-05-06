Фитнес и креативные бизнесы причалили к Синопской набережной

Холдинг «Бронка Групп» сдал в аренду Fitness House 4,2 тыс. кв. м коммерческих площадей в общественно-деловом квартале «Мануфактура 10|12» на улице Красного Текстильщика, 10–12, под премиальный спортивный клуб. Еще 6 тыс. кв. м в лофтовой части пространства заняли креативные студии и магазины. В концертной зоне площадью 4 тыс. кв. м в конце июня пройдет фестиваль «Планета К-30». Эксперты положительно оценивают преобразование территории бывшего Прядильно-ниточного комбината им. Кирова (ПНК) в новое общественное и бизнес-пространство, отмечая, что подобных мест в центре и исторических локациях Петербурга по-прежнему крайне мало для такого большого города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общее количество арендаторов нового общественно-делового пространства «Мануфактура 10|12» в данный момент превышает 18 компаний

Фото: холдинг «Бронка Групп» Общее количество арендаторов нового общественно-делового пространства «Мануфактура 10|12» в данный момент превышает 18 компаний

Фото: холдинг «Бронка Групп»

Как стало известно «Ъ-СПб», на втором этаже здания под литерой С на улице Красного Текстильщика, 10–12, откроется самый крупный в городе фитнес-клуб премиального формата Fitness House — Urbanfit.Neo. Из 4,2 тыс. кв. м общей площади 1260 кв. м займет тренажерный зал, в клубе также предусмотрены спортивный бассейн на шесть дорожек по 25 м, релакс-бассейн, спа с несколькими видами саун, а также два корта для игры в сквош и падел-теннис. Запуск нового спортивного клуба запланирован на зиму 2025–2026 годов. Владелец сети Fitness House — известный петербургский предприниматель Алексей Фурсов, совладелец сети суши-баров «Евразия» и ресторанной группы Che Group («Чабрец», Che Cafe, Che-Dor, Chelentano) не указывает сумму инвестиций в проект, но называет ее «стратегической». В пресс-службе «Бронка Групп» также не комментируют объем инвестиций.

В феврале «Ъ-СПб» сообщал, что в этом году собственник проекта холдинг «Бронка Групп» готов ввести в эксплуатацию 10 тыс. кв. м новых офисных и коммерческих площадей. Как уточнили в холдинге, общее количество арендаторов нового общественно-делового пространства у Невы в данный момент превышает 18 компаний. Международная сеть премиальных кальянных HookahPlace, насчитывающая 235 заведений в более чем 14 странах мира, откроет здесь новую точку площадью 700 кв. м. В числе других арендаторов бизнес-квартала: фотостудия «Станция», сеть ивент-пространств Memories, студия DJ Gaidana, авторская студия и магазин нестандартной обуви Андрея Кима, контент-студия «Щука», студия авторской татуировки «Броский Сейнт» и другие резиденты, уже занявшие более 6 тыс. кв. м в лофтовой части пространства. Планы стать резидентом в «Мануфактуре» подтвердил известный ночной клуб, название которого пока не называется. Под фестивальную зону пространства отведено 4 тыс. кв. м. Планируется, что в конце июня здесь пройдет фестиваль «Планета К-30» от формации Roots United.

«Фестиваль "Планета К-30" станет отправной точкой для культурного наполнения бизнес-квартала "Мануфактура 10|12», а его периодичность станет традиционной для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Территория проекта позволяет задействовать различные локации для любого формата мероприятий в любой сезон»,— говорит генеральный директор УК Might of Light Михаил Картавкин.

Его компания реализует проект редевелопмента корпусов бывшего Прядильно-ниточного комбината им. Кирова, ранее УК принимала участие в запуске пространства «Севкабель Порт» и управлении им.

Андрей Амосов, старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге, оценивает сделку по аренде площадей сетью фитнес-клубов в 1,5–1,6 тыс. рублей за квадратный метр в месяц, или в 70–75 млн рублей в год.

Директор департамента коммерческой недвижимости компании Maris Алена Бердиган предполагает, что прежнее состояние корпусов ПНК подразумевало большие вложения в подготовку помещений к аренде. «Тут, возможно, будут представлены большие арендные каникулы, если вложения в ремонт делает арендатор»,— рассуждает она.

Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина называет локацию Красного Текстильщика «намоленной» и говорит, что фитнес-клубы традиционно считаются арендаторами не с самой высокой ставкой, но при этом весьма стабильными. «У нас бывали проекты, где фитнес-клуб брал в аренду помещение по фиксированной ставке на 50% дешевле, чем арендовавший похожие площади в этом же здании сетевой оператор бытовой техники. В данной ситуации диапазон ставок может варьироваться от 700 до 1500 рублей за квадратный метр в месяц плюс иные переменные договоренности»,— отмечает она.

Опрошенные эксперты оценивают размер текущих ставок на офисную недвижимость в данной локации на уровне 1500–2800 тыс. рублей за квадратный метр в месяц. По мнению господина Амосова, ставки для арендаторов пространства на улице Красного Текстильщика, 10–12, будут расти с учетом уровня и потенциала проекта. «Реализация проекта осуществляется профессиональной командой, что видно по качеству исполнения, эстетике и функциональности нового пространства. Красивый дизайн и единая концепция позволяют не только привлекать арендаторов, но и создавать комфортную среду для работы и отдыха, что, безусловно, будет способствовать успешному функционированию этого пространства в будущем»,— рассуждает он.

Госпожа Шарыгина обращает внимание, что в перечне арендаторов в основном рекреационные резиденты: рестораны, кальянные, фитнес-клуб.

«Локация, тем временем, носит деловой характер. Поэтому я думаю, что еще нужен кто-то, скажем, посерьезнее. При этом очень обрадовал список мероприятий на ближайшее время: сразу видно, что управляющая компания креативна и знает, что делает»,— прокомментировала вице-президент Becar Asset Management.

Начало развитию деловой зоны юго-восточной части Центрального района в свое время положил проект «Невская ратуша», напоминает госпожа Бердиган. «Любое преображение бывших заводских территорий — это большой плюс для нашего города, тем более когда речь идет о центре. На данный момент таких площадок немного, среди них самые популярные и крупные — "Севкабель", "Новая Голландия", "Брусницын", что, конечно, мало для такого большого города»,— заключает представитель Maris.

Александра Тен