Главные новости 6 мая. Кавказ

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за первый квартал 2025 года выросло на 16%, превысив число 1,2 тыс. компаний.

Земельные участки с объектами в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, принадлежащие компании-банкроту «ЭнергоСпецСервис», выставили на торги общей начальной стоимостью более 127 млн руб.

В Ставропольском крае прошла массовая проверка работы такси на дорогах. В досмотрах автомобилей принимали участие и сотрудники министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Администрация Кисловодска выставила на открытые электронные торги Центральный рынок площадью более 18 тыс. кв. м, с начальной стоимостью 843,8 млн руб. Будущий покупатель обязан сохранить все рабочие места и назначение объекта.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о включении дороги от трассы до нового терминала аэропорта в перечень региональной собственности.

Пятигорск столкнулся с полной загрузкой объектов размещения туристов и планирует увеличить их количество на 3,5 тыс. мест к 2030 году за счет строительства новых гостиниц и санаториев.

Модернизация аэропортовой инфраструктуры в пяти городах Северо-Кавказского федерального округа потребует 35,7 млрд руб. до 2030 года.