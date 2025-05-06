В Ставропольском крае прошла массовая проверка работы такси на дорогах. В досмотрах автомобилей принимали участие и сотрудники министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, сообщили в Госавтоинспекции края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В ходе мероприятия проведена проверка соблюдения обязательных требований при перевозке пассажиров и багажа легковым такси в рамках регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси»,— пояснили в Миндоре.

Инспекторы осмотрели 25 автомобилей, у части из которых обнаружили нарушения. По результатам рейда составлены акт и три протокола. Нарушения касались отсутствия предрейсового медицинского осмотра водителей, технического осмотра транспорта перед выездом на линию, а также отсутствия оранжевого фонаря и цветографической схемы на машинах.

Николай Аксенов