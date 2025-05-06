Вышел второй трейлер игры GTA 6

Компания Rockstar Games опубликовала второй трейлер к видеоигре Grand Theft Auto VI (GTA 6). В нем авторы представили сюжетную линию вокруг одного из главных героев — Джейсона.

«Джейсон и Люсия всегда знали, что все складывается не в их пользу. Но когда легкий выигрыш оборачивается неудачей, они оказываются на самой темной стороне самого солнечного места в Америке, в центре заговора. Они вынуждены полагаться друг на друга больше, чем когда-либо, чтобы остаться в живых»,— говорится в описании к трейлеру, который опубликован на YouTube.

Первый трейлер к GTA 6 появился в сети в декабре 2023 года. Тогда авторы видеоигры рассказали о еще одной главной героине — Люсии. Изначально релиз игры ожидался в 2025 году. 2 мая 2025-го компания сообщила о переносе выхода GTA 6 на 26 мая 2026 года. Она будет доступна на PS5 и Xbox. Предыдущая GTA 5 вышла в 2013 году.