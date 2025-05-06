Мониторинг КТК не зафиксировал превышений ПДК в воздухе Новороссийска

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил об отсутствии превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Новороссийска 5 мая, когда местные жители жаловались на запах метилмеркаптана. Об этом сообщает пресс-служба КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КТК Фото: пресс-служба КТК

«На границе санитарно-защитной зоны КТК и зоны жилой застройки размещен стационарный пост системы контроля качества атмосферного воздуха, показатели которого используются для отслеживания состояния атмосферного воздуха в районе операционной деятельности Морского терминала КТК»,— говорится в сообщении.

К заявлению прилагается отчет с результатами исследований за период с 0:00 до 16:00 5 мая 2025 года.