Мэру Артемовского продлили срок содержания под стражей

Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей главе Артемовского городского округа (Свердловская область) Константину Трофимову, обвиняемому в получении взяток, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Напомним, 20 сентября Первоуральский городской суд арестовал Константина Трофимова по ч.4 и ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Взятки были получены от руководителей местных муниципальных унитарных предприятий (МУП). Среди фигурантов дела МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) и МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания).

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 17 марта. Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что решением Артемовского суда срок содержания обвиняемого под стражей был продлен до 18 февраля 2025 года, однако после аппеляции адвокатов Свердловский областной суд внес изменения, снизив срок содержания на один день.

Полина Щуцкая