Глава Артемовского останется под стражей до 17 мая

Артемовский городской суд продлил срок содержания под стражей главе Артемовского округа (Свердловская область) Константину Трофимову, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Артемовского городского округа Константин Трофимов

Фото: сайт администрации Артемовского городского округа Глава Артемовского городского округа Константин Трофимов

Фото: сайт администрации Артемовского городского округа

По решению суда, Константин Трофимов останется под стражей до 17 мая включительно. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством), ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, Первоуральский городской суд арестовал Константина Трофимова 20 сентября 2024 года. Взятки были получены от руководителей местных муниципальных унитарных предприятий (МУП). Среди них МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) и МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания).

Полина Щуцкая