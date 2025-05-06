Песков: Украина настроена на продолжение войны

Украина продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ночную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, украинские власти настроены на продолжение боевых действий.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он пригрозил, что если ВСУ нарушат объявленное Владимиром Путиным в честь Дня Победы перемирие, то Россия «даст адекватный ответ».

Владимир Путин объявил, что российская армия прекратит боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился на это перемирие: он настаивает, что оно должно быть установлено как минимум на 30 дней. За прошедшую ночь, по данным российского Минобороны, над 11 регионами было уничтожено 105 БПЛА.