Стене Виктора Цоя в Москве вернули прежний вид

В центре Москвы на Арбате полностью убрали следы граффити, посвященного умершему рэперу Паше Технику. Граффити появилось на стене Виктора Цоя 12 апреля. Позднее его перекрыли плакатами с изображением рок-исполнителя.

Сейчас следы граффити «Техник» полностью убрали, передает «РИА Новости». На его месте ярко-красным цветом написано «Цой жив». Эти слова впервые написали на стене после гибели музыканта в августе 1990 года. Его поклонники называли появление надписи в честь Паши Техника вандализмом.

Павел Ивлев (Паша Техник) умер 4 апреля в больнице на Пхукете. Тайские врачи назвали причиной его смерти легочную инфекцию. 11 апреля в Москве прошло прощание с рэпером, его похоронили на Николо-Архангельском кладбище, на него пришли более 5 тыс. человек.

О том, как прошла церемония прощания, читайте в репортаже «Ъ» «Похороны рэпера и мема».