Тайские врачи назвали причиной смерти Паши Техника легочную инфекцию

Причиной смерти российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) стала легочная инфекция, сообщил в Telegram-канале его менеджер Марк Яровный. По его словам, именно такая формулировка указана в свидетельстве о смерти, полученном в Таиланде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @techniquepashalive Фото: @techniquepashalive

Паша Техник умер 4 апреля в возрасте 40 лет. В конце марта его поместили в тяжелом состоянии в больницу на Пхукете, а затем ввели в искусственную кому. Причины госпитализации не сообщались. Его бывшая жена Карина Мельничук говорила, что рэпера «накормили наркотой». Позднее она сообщала, что у него 100-процентное поражение легких. Причиной такого состояния госпожа Мельничук называла лечение не теми антибиотиками. 4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть. Врачи его реанимировали, но предложили отключить его от аппаратов. Вечером 4 апреля близкие рэпера сообщили о его смерти.

Проект «Выжившие», собиравший средства на лечение Паши Техника, сообщал, что тело рэпера привезут в Москву 9 апреля. Дата похорон и место церемонии прощания пока не известны.

Полина Мотызлевская