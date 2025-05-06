На 1,8 млн рублей пополнился бюджет Городца за счет туристического налога

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров отчитался об эффективности введения туристического налога в округе. За I квартал 2025 года бюджет муниципального округа пополнился на 1,8 млн руб. от туристического налога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Налоговые средства направят на благоустройство и содержание туристской инфраструктуры округа.

С 1 января 2025 года туристический налог ввели три округа Нижегородской области: Городецкий, Балахнинский и Кстовский. В этом году ставка составляет 1% от стоимости проживания туриста в зарегистрированных средствах размещения, но не менее 100 руб. в сутки. До 2029 года ставка будет повышаться на один процентный пункт и составит в итоге 5%.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», Городецкий округ стал первым районом Нижегородской области, в котором ввели туристический налог.

Анастасия Титова