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На 1,8 млн рублей пополнился бюджет Городца за счет туристического налога

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров отчитался об эффективности введения туристического налога в округе. За I квартал 2025 года бюджет муниципального округа пополнился на 1,8 млн руб. от туристического налога.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Налоговые средства направят на благоустройство и содержание туристской инфраструктуры округа.

С 1 января 2025 года туристический налог ввели три округа Нижегородской области: Городецкий, Балахнинский и Кстовский. В этом году ставка составляет 1% от стоимости проживания туриста в зарегистрированных средствах размещения, но не менее 100 руб. в сутки. До 2029 года ставка будет повышаться на один процентный пункт и составит в итоге 5%.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», Городецкий округ стал первым районом Нижегородской области, в котором ввели туристический налог.

Анастасия Титова

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