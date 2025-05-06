Сборные России и Бразилии по футболу могут провести товарищеский матч
Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла предложение Российского футбольного союза (РФС) о проведении товарищеских матчей между сборными двух стран. Об этом сообщает издание Band со ссылкой на официальное письмо CBF.
Генсек РФС Максим Митрофанов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По данным Band, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в августе 2024 года направил в CBF письмо с предложением провести товарищеский матч. Бразильская сторона предложила провести встречу в период с 6 по 14 октября 2025 года или с 10 по 18 ноября 2025 года.
«Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития мирового футбола», — говорится в письме CBF.
Сборная Бразилии занимает пятое место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Недавно пост главного тренера национальной команды покинул Доривал Жуниор. Сборная России располагается на 35-й строчке таблицы FIFA.
Ранее пресс-служба РФС сообщила, что российская команда проведет товарищеский матч со сборной Нигерии 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA из-за начала спецоперации на Украине.