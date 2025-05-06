Сборные России и Бразилии по футболу могут провести товарищеский матч

Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла предложение Российского футбольного союза (РФС) о проведении товарищеских матчей между сборными двух стран. Об этом сообщает издание Band со ссылкой на официальное письмо CBF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек РФС Максим Митрофанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Генсек РФС Максим Митрофанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным Band, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в августе 2024 года направил в CBF письмо с предложением провести товарищеский матч. Бразильская сторона предложила провести встречу в период с 6 по 14 октября 2025 года или с 10 по 18 ноября 2025 года.

«Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития мирового футбола», — говорится в письме CBF.

Сборная Бразилии занимает пятое место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Недавно пост главного тренера национальной команды покинул Доривал Жуниор. Сборная России располагается на 35-й строчке таблицы FIFA.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что российская команда проведет товарищеский матч со сборной Нигерии 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова