Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор отправлен в отставку

Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

62-летний Доривал Жуниор стал главным тренером бразильской команды в январе 2024 года, его контракт был рассчитан до конца 2026 года.

Сборная Бразилии занимает четвертое место в таблице южноамериканской квалификации чемпионата мира-2026, имея в активе 21 очко в 14 играх. 26 марта бразильцы потерпели крупное поражение от сборной Аргентине — 1:4.

На Кубке Америке-2024 бразильцы под руководством Доривала Жуниора уступили команде Уругвая в четвертьфинале в серии пенальти.

Таисия Орлова