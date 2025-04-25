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Коммерсантъ FM
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Сборная России по футболу сыграет с командой Нигерии 6 июня в «Лужниках»

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Нигерии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча пройдет 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сборная Нигерии располагается на 43-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (FIFA) из 210, национальная команда России — на 35-й.

В 2023 году сборная Нигерии играла в финале Кубка африканских наций, где уступила сборной Кот-д'Ивуара со счетом 1:2. Нигерийская команда шесть раз участвовала в чемпионатах мира, три раза выходила в 1/8 финала.

Последний раз российская команда играла на главной арене страны 1 сентября 2021 года — это был матч отбора на чемпионат мира с Хорватией, который завершился вничью (0:0).

Таисия Орлова

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