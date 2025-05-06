Орбан объяснил, почему пошел на конфликт с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был вынужден пойти на конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что услышал в его словах угрозу. Господин Орбан считает, что никто не имеет права указывать Будапешту, какое решение принять насчет вступления Украины в Евросоюз (ЕС).

Во время выступления в парламенте венгерский премьер сказал, что избегал ссор с господином Зеленским и не реагировал на его «провокационные высказывания», потому что пытался сохранить в отношениях между двумя странами «то, что еще можно сохранить». Но Виктор Орбан изменил позицию после того, как господин Зеленский раскритиковал организованный в Венгрии референдум по вопросу о приеме Украины в ЕС. Президент Украины сказал, что господин Орбан «делает опасные вещи».

Венгерский премьер убежден, что «в международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза». «Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт, который может иметь серьезные последствия, но я беру это на себя. Дело в том, что мы должны четко говорить с украинцами и сказать им, что их действия не идут нам на пользу»,— уверен Виктор Орбан (цитата по ТАСС).

На саммите лидеров ЕС в конце марта господин Орбан единственный не одобрил заявление о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. 14 апреля в Венгрии стартовал референдум по вопросу вступления Украины в ЕС. Венгерский премьер проголосовал против.

О позиции Европы — в публикации «Ъ» «Коалиция нежелающих».