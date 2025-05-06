«Нью-Йорк Айлендерс» выиграл драфт-лотерею НХЛ и получил право первого выбора

Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» выиграл в лотерее право первого выбора на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Впервые за 30-летнюю историю проведение лотереи транслировалось в прямом эфире по телеканалам ESPN, Sportsnet и TVA Sports.

Драфт — церемония передачи прав молодых хоккеистов профессиональным клубам НХЛ. Первыми право на выбор хоккеистов получают команды, которые не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли, очередность определяется жеребьевкой. Остальные команды определяются по итогам Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что шансы «Айлендерс» на победу в лотерее составляли 3,5%. Клуб впервые с 2009 года получил право первого выбора. Тогда был задрафтован канадский форвард Джон Таварес.

Всего в лотерее принимали участие 16 команд, не сумевших выйти в play-off. Вторым будет выбирать клуб «Сан-Хосе Шаркс», третьим — «Чикаго Блэкхокс». Далее идут «Юта», «Нэшвилл Предаторс», «Филадельфия Флайерс», «Бостон Брюинс», «Сиэтл Кракен», «Буффало Сейбрс», «Анахайм Дакс», «Питсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Ред Уингс», «Колумбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс», «Монреаль Канадиенс». «Монреаль» принимал участие в первом раунде текущего розыгрыша Кубка Стэнли (уступил в 1/8 финала «Вашингтон Кэпиталс»), однако получил право выбора в результате обмена с «Калгари Флеймс» в 2022 году.

В этом году драфт НХЛ пройдет с 27 по 28 июня в Лос-Анджелесе.

Таисия Орлова