В Москве прошла премьера фильма «Группа крови»

В московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» вечером 5 мая прошла премьера фильма «Группа крови» режиссера Максима Бриуса. Фильм создан в рамках проекта «Без срока давности».

Картина посвящена героизму детей-сирот в годы Великой Отечественной войны во время оккупации Ленинградской области, где располагались детские донорские концентрационные лагеря. В фильме рассказывается об одном из таких лагерей — в Вырице Гатчинского района.

Производством фильма занималась кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга», Движения первых.