Специалисты назвали возможные причины взрыва в доме в Буланаше

Хлопок водонагревателя, согласно предварительной информации, стал причиной ночного инцидента с повреждением квартир и пострадавшим в пятиэтажке в Буланаше (Артемовский район, Свердловская область), сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ведомство проводит проверку.

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Причиной взрыва могла стать неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация. В результате происшествия пострадала 29-летняя девушка, проживающая в соседней квартире от той, где произошло ЧП. На место инцидента выехал исполняющий обязанности Артемовского городского прокурора Максим Оленев. Кроме того, специалисты оценят устойчивость конструкций дома после взрыва.

По данным МЧС, специалисты рассматривают две причины происшествия — хлопок газовоздушной смеси и разгерметизация электроводонагревателя.

Напомним, ночью 6 мая в в поселке Буланаш произошел взрыв в пятиэтажном доме, в результате чего пострадал человек и были повреждены две квартиры. Пострадавшая находится в больнице, погибших нет. Спасатели вывели на улицу 72 жильцов, еще 24 эвакуировались сами. В школе №9 развернули пункт временного размещения для жителей. Ситуацию под личный контроль взял врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Ирина Пичурина