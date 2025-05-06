В Приморье арестован подозреваемый в работе на разведку Украины

Житель Приморского края подозревается в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Мужчина задержан, в отношение него уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание за преступление - пожизненное лишение свободы.

«Задержанный осознанно действовал с целью обогащения и по заданию представителя ГУР Министерства обороны Украины собирал и передавал сведения о критической транспортной инфраструктуре региона и объектах органов правопорядка»,— говорится в сообщении Антитеррористической комиссии Приморья.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что арестованный является студентом «одного из учебных учреждений» и передавал представителю ГУР сведения «за деньги». Сумма выплаченных гонораров не уточняется, но в сообщении Антитеррористической комиссии говорится, что «самое страшное — это Родину за украинские гроши попробовать продать».

В конце апреля было объявлено об аресте другого жителя Приморья, подозреваемого в сотрудничестве с ГУР. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Алексей Чернышев, Владивосток