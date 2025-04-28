В Приморье арестован подозреваемый в сотрудничестве с разведкой Украины

Житель Приморского края подозревается в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Мужчина задержан, в отношение него уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание за преступление — до восьми лет лишения свободы.

По данным регионального управления ФСБ, приморец познакомился с представителем ГУР в интернете. По его заданию он собирал сведения об объектах военной инфраструктуры на территории региона. «Задержанный полностью осознавал возможность использования указанной информации против безопасности РФ, в том числе при проведении акций прямого воздействия»,— говорится в сообщении ведомства.

В прошлом году силовые структуры информировали о задержании в Приморье нескольких подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Украины. В частности, в июле пограничное управление ФСБ по Приморскому краю сообщило о задержании местного жителя по подозрению в госизмене. Следствие утверждает, что задержанный оказывал «консультационную помощь» ГУР Украины. В частности, он передавал сведения об «уязвимых местах» и способах выведения из строя железнодорожных объектов.

Алексей Чернышев, Владивосток