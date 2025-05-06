Аэропорты Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили работу

Временные ограничения ввели в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Мера действует с 4:15 мск.

Ограничения также продолжают действовать в московских аэропортах Домодедово и Жуковском, а также в воздушных гаванях Калуги и Самары.

Часто подобные ограничения вводят из-за опасности атаки БЛПА. В ночь на 6 мая над Москвой силы ПВО сбили 19 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также 10 дронов было уничтожено над Пензенской областью, 18 — над Воронежской областью.