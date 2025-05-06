Аэропорты Шереметьево и Внуково вернулись к работе

Ограничения на полеты в аэропортах Шереметьево и Внуково сняты с 03:39 мск, сообщили в Росавиации. Мера вводилась для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Работа остается приостановленной в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в аэропортах Калуги и Самары.

За время действия ограничений, на пути к Москве силами ПВО было сбито 19 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дроны были запущены с разных направлений. Также 10 БПЛА были сбиты над Пензенской областью, 18 — над Воронежской областью.