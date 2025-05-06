Аэропорт «Курумоч» в Самаре приостановил работу

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в самарском аэропорте «Курумоч», сообщили в Росавиации. Мера действует с 2:00 мск.

Ранее в ночь на 6 мая была приостановлена работа четырех главных аэропортов Москвы — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об отражении атаки девяти БПЛА, летевших на Москву. По предварительным данным мэра, серьёзных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. На месте работают сотрудники спецслужб.