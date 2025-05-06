Глава поселка Глушково в Курской области извинился за пост об эвакуации

Глава поселка Глушково в Курской области Василий Худяков, сообщивший об эвакуации жителей в связи с «усложнившейся обстановкой» на странице «Вконтакте», удалил пост и извинился за «излишнюю эмоциональность». По его словам, решение о том, выезжать из населенного пункта или нет, остается за жителями.

«Ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идёт. В настоящее время в Глушково и других населенных пунктах района работают добровольцы “Барс-Курск” и “Патриота”. Они помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место»,— написал глава поселка в профиле «Вконтакте», добавив, что эвакуация связана с частыми обстрелами сел со стороны ВСУ.

Поселок расположен в 10 км от границы с Украиной и в 30 км от города Рыльск, который, по сообщению врио губернатора Хинштейна, атаковали ВСУ. В результате атаки пострадали два подростка, а город остался без электроснабжения.