В поселке Глушково Курской области объявили эвакуацию

Глава поселка Глушково Курской области Василий Худяков объявил эвакуацию в связи с «усложнившейся обстановкой» в населенном пункте. Эвакуацию проведут военнослужащие подразделения «Барс». Об этом господин Худяков написал на своей странице в «Вконтакте».

Поселок расположен в 10 км от границы с Украиной и в 30 км от города Рыльск, который, по сообщению врио губернатора Хинштейна, атаковали ВСУ. В результате атаки пострадали два подростка, а город остался без электроснабжения.

С 6 августа 2024 года в области шли бои с ВСУ. В регионе ввели режимы КТО и ЧС федерального масштаба, он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину о полном освобождении области от ВСУ.

О жизни курского приграничья в оккупации — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».