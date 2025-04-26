Водитель иномарки в Ленобласти задел инспектора ДПС и пытался скрыться от полиции

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинградской области устроили погоню за водителем Hyundai Solaris, который во время остановки проигнорировал требование выйти из авто и задел полицейского. Он стал фигурантом уголовного дела, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Иномарку остановили 24 апреля около одного из домов на Речной улице в садоводстве «Пятиречье». У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. На требование выйти из машины лихач лишь заблокировал двери и продолжил движение, при этом зацепил инспектора ДПС.

Далее правоохранители начали преследование. В какой-то момент водитель покинул машину и пустился в бега через дворовые проезды. Его задержали и доставили в отдел. В отношении 34-летнего жителя Карелии составили ряд административных протоколов, также возбуждено уголовное дело по факту причинения сотруднику полиции телесных повреждений.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полицейские со стрельбой остановили пьяного водителя без прав на проспекте Просвещения.

Татьяна Титаева