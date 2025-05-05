Театр Ленсовета до конца сезона приостановил показы спектакля с Боярским

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета до конца сезона приостановил показы спектакля «В этом милом старом доме» с участием Михаила Боярского из-за его самочувствия. Актер сломал ребро в середине апреля на репетиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу Боярскому выходить на сцену в ближайшее время. Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на паузу»,— сказано в сообщении пресс-службы театра.

9 и 25 мая, 3 и 25 июня, 2 и 13 июля спектакли с участием артиста заменены. Билеты действительны, также их можно вернуть в кассу. Информацию о следующих заменах театр обещает опубликовать в ближайшие дни.

Михаил Боярский сломал ребро на репетиции «Ромео и Джульетты» 18 апреля. Почти через неделю артиста выписали из Мариинской больницы. Сын Михаила Боярского Сергей сообщал, что отец «в грустном настроении», однако он рассчитывает, что домашняя обстановка будет способствовать улучшению состояния. Сергей Боярский говорил, что артист сыграет в спектаклях 26 и 29 апреля, но первый спектакль в итоге отменили, а во втором сыграл Александр Сулимов. В спектакле звучал голос Михаила Боярского.

Екатерина Отрашкевич