В Перми хирурги спасли бойца, получившего тяжелое ранение на СВО

В Перми хирурги ГКБ им. Гринберга спасли 34-летнего бойца, получившего осколочное ранение в зоне специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, осколок перебил военнослужащему артерию, в результате чего сформировались аневризма и межмышечная гематома, которые необходимо было удалить. «Коллегиально было принято решение о проведении двухэтапной операции», — отмечается в сообщении. Сейчас боец проходит реабилитацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Министерства здравоохранения Пермского края

фото: telegram-канал Министерства здравоохранения Пермского края



В минздраве уточнили, что уроженец Пермского края Александр получил тяжелое минно-взрывное ранение на СВО в конце прошлого года. Осколки гранаты повредили левое бедро. Сперва медицинскую помощь ему оказали в прифронтовых госпиталях, затем в Республиканской клинической больнице Татарстана. Правую голень из-за гангрены пришлось ампутировать. После оперативного лечения он был направлен в Центр комплексной реабилитации, организованной на базе краевого Госпиталя для ветеранов войн.