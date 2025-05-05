Путин подписал указ о создании наццентра спортивной медицины

В России появится национальный центр спортивной медицины. Указ о его создании подписал президент РФ Владимир Путин. Центр поручено создать правительству в течение четырех месяцев, он будет финансироваться госбюджетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Среди основных функций центра выделено: проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья спортсменов, организация исследований по обеспечению спортсменов медицинской помощью, ведение баз данных. Важной задачей учреждения будет взаимодействие с медицинскими и образовательными организациями. Также наццентр должен укрепить кадровый потенциал российской медицины.

В функции центра войдет и международное сотрудничество по вопросам спортивной медицины. Оно, согласно документу, будет осуществляться с учетом интересов РФ.

Екатерина Отрашкевич