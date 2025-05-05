Bloomberg: Саудовская Аравия в июне поднимет цены на нефть для Азии

Госкомпания Saudi Aramco поднимет цены на все сорта нефти для азиатских покупателей. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на июньский прайс-лист. Согласно новому тарифу, цена барреля нефти будет выше на 20%. Решение принято независимо от ожидаемого скачка добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+.

Стоимость нефти марки Arab Light для Азии увеличится на $0,2 за баррель. Перед встречей стран ОПЕК+ опрошенные нефтеперерабатывающие заводы и трейдеры ожидали, что повышение составит $0,3 за баррель. Bloomberg отмечает, что Saudi Aramco пересмотрела цены на все сорта нефти для других регионов, включая Европу и США. Для США цены уменьшатся на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья — на $1,1 за баррель.

В апреле участники ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи нефти на 411 тыс. баррелей в сутки с 1 мая. Это соответствует изначальному трехмесячному плану по восстановлению производства. 3 мая вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ могут добывать значительно больше сырья, но сдерживают добычу.

Подробности — в материале «Ъ» «Рынок заправляют нефтью».