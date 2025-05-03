Новак: ОПЕК+ может добывать больше нефти, но сдерживает добычу

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ могут добывать значительно больше нефти, чем сейчас, но пока сдерживают добычу. Он также призвал участников организации вносить равный вклад в обеспечение баланса на нефтяном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«И Россия, и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и Кувейт — все могли бы сегодня гораздо больше добывать. И у нас есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако мы сдерживаем добычу»,— сказал Александр Новак телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Вице-премьер добавил, что спрос на нефть в 2025 году может снизиться из-за замедления экономического роста и эскалации торговых войн. В связи с этим, по его словам, странам ОПЕК+ важно соблюдать уровни добычи и обеспечивать график компенсации недовыполнения добровольных сокращений.

В апреле участники ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи нефти на 411 тыс. баррелей в сутки с 1 мая. Это соответствует изначальному трехмесячному плану по восстановлению производства.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рынок заправляют нефтью».