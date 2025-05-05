МВД: напавших на сотрудников полиции в Махачкале было двое

Участвовавших в нападении на сотрудников полиции в Махачкале было двое. Они нейтрализованы сообщила пресс-служба МВД Дагестана. В ведомстве опровергли информацию СМИ о том, что злоумышленников было четверо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Ранее представитель администрации Советского района Абдулла Камилов сообщал, что двое нападавших были убиты. Погибли два полицейских, уточнил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

Двое других сотрудников МВД получили ранения и были госпитализированы. Также пострадали еще три человека, включая 17-летнюю девушку и 40-летнюю женщину, которые оказались рядом с местом перестрелки.

Инцидент произошел сегодня, 5 мая, около 14:20 на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейских, угоне автомобиля и незаконном обороте оружия.