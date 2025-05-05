В КЧР начался капремонт дамбы длинною в 6 км на реке Эшкакон

В Карачаево-Черкесии начался капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на территории Малокарачаевского района. Общая протяженность обновляемых участков составляет 5,6 км, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: искра26.рф Фото: искра26.рф

Работы ведутся на реке Эшкакон в селе Учкекен. Строительство стартовало в апреле, а завершение планируется к 2030 году. Реконструкция охватит оба берега реки, где возведут конструкции из железобетонных плит на 14 участках.

По данным ведомства, длина укреплений на левом берегу Эшкакона составит 3 488 м, на правом – 2 173 м.

Ранее, в июле 2024 года, в регионе досрочно завершили капитальный ремонт дамбы на реке Большая Лаба в Предгорном районе. Обновление километрового участка обеспечило защиту от наводнений более 30 жилых домов и приусадебных участков, где проживает свыше 100 человек.

Николай Аксенов