Число вакансий для экскурсоводов на Ставрополье сократилось на 50%

В первом квартале года количество вакансий для экскурсоводов в Ставропольском крае сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Медианная заработная плата гидов сохраняется на уровне 40 тыс. рублей. По итогам прошлого года на платформе было размещено 20 вакансий для экскурсоводов, что соответствует показателю 2023 года.

Согласно данным пресс-службы Российского союза туриндустрии от августа 2024 года, спрос на экскурсионные туры по регионам России прошлым летом увеличился на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Рост интереса к экскурсиям на юге России и Северном Кавказе оказался выше ожидаемого, несмотря на повышение цен на подобные туры. Основными причинами стали высокая стоимость зарубежного отдыха, значительная загруженность черноморских курортов и возрастающий интерес к путешествиям по стране.

Николай Аксенов