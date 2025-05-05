В Ставрополе увеличили площадь обработки от клещей до 700 тысяч кв. метров
В Ставрополе проводят противоклещевую обработку химикатами скверов, лесопарков и мест отдыха. Площадь покоса в городе в этом году увеличили до 700 тыс. кв. м, сообщил мэр краевой столицы Иван Ульянченко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Подрядные организации в некоторых частях города проходят уже второй этап работ. До осени они сделают порядка 10 заходов»,— рассказал градоначальник.
На части территорий провели однократную акарицидную обработку, а прибрежную зону Комсомольского озера обработали дважды.
Первый этап стрижки травы завершен в центре города и на нескольких улицах. Противоклещевыми средствами уже обработаны популярная Тропа здоровья, территории у мемориала «Холодный родник», газоны и площадки возле социальных объектов, парк Победы, урочище «Корыта», скверы «Ореховая роща» и «Землякам, погибшим при исполнении воинского долга».
Раствор также распылили на детских площадках, внутриквартальных территориях, части уличных газонов, придорожных полосах и вдоль дорог к дачным массивам.